Обзор на игру Shining in the Darkness

В данном обзоре я расскажу вам об игре Shining in the Darkness. От разработчиков Climax Entertainment и Sonic! Software Planning. Обзор не содержит плагиата и написан целиком и полностью мной, Гвардом.

Shining in the Darkness относится к пошаговым РПГ с довольно уникальным для игровой приставки Сега Мега Драйв видом от первого лица.Сразу стоит сказать что игра Shining in the Darkness относится к первой игре великолепнейшей и интереснейшей серии игр Shining. И это единственная игра серии которая ведется с видом от первого лица. Все прочие игры данной серии выполнены уже в изометрическом стиле с видом сверху.Сюжет Shining in the Darkness начинается с того что в королевстве случается несчастье. Дочь царя, а так же отца нашего главного героя похищают в качестве заложников в обмен на все королевство... Разумеется мы мириться с этим не собираемся и отправляемся спасать их.Весь геймплей игры мы условно можем поделить на два элемента. Это экран с глобальной картой на которой расположены Замок королевства. Деревушка где мы будем закупаться всем необходимым и собственно сам лабиринт с подземельями, в котором и пройдет большая часть игры.В деревушке есть несколько строений в которые мы можем войти. В оружейной мы закупаем разное оружие, а у бронника соответственно броню. У алхимика лечебные зелья. Так же в деревушке есть таверна. В ней мы получаем информацию, а так же там к нам присоединятся двое спутников которые будут помогать нам в наших приключениях.Ну и наконец сам лабиринт с подземельями. Тут собственно проходят наши поиски и наши сражения. Движения в лабиринте происходит с видом от первого лица, как и сами бои. Никаких карт лабиринта нет. Нужно либо запоминать, либо зарисовывать что бы не потеряться. Когда на нас нападают противники игра переходит в пошаговый режим. Все враги, как и наши соратники атакуют по очереди до смерти одной из сторон. Разновидностей противника довольно много и под бои с некоторыми нам надо подстраиваться и использовать их слабые стороны. Так же если у вас имеется шкатулка пандоры то при её использовании происходит рандомный эффект, который может быть абсолютно неожиданным. Например она может восстановить здоровье всем врагам, а может сразу уничтожить их.Так же атаковать мы можем еще и магией разучивая различные заклинания. Либо можем использовать различные предметы как на себя так и на врагов.Так как это первая игра серии, у нее нет какого то особенно глубокого сюжета. Данная игра это скорее беспрерывные чередования боёв-поход в таверну и сон для восстановления сил, а затем снова в бой. И так до конца.Графика в игре весьма неплоха для 16 битной консоли. Палитра очень приятная и радует глаз, персонажи нарисованы очень профессионально и красиво. Музыка в игре превосходная. Стоит помнить что именно с данной игры начинается вся серия великолепнейших игр Shining и с нею обязательно стоит ознакомиться.На этом я заканчиваю свой обзор. Для вас старался Золотой Дракон Гвард. Всем Добра!