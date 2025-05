В этой статье я вам расскажу как играть в My Little Farmies. СОДЕРЖАНИЕ:1.Короткое описание игры2.Регистрация3.Установка плагина Flash Player4.Проблемы с плагином Flash Player5. и 6. Короткий рассказ о первых 6 уровнях пройденных мной.7.ВпечатленияСТАТЬЯ:1.My Little Farmies - это простая игра-ферма. В этой игре надо строить здания, сажать посевы, выполнять задания и т. д.2.Для начала зарегестрируемся. Для этого надо нажать на кнопку "Играть Бесплатно" и вас перебросит на сайт регистрации. Для регистрации вам надо иметь email (электранная почта), воображение для того что бы придумать ник и оригинальность для того что бы придумать пароль.В первом поле мы вводим свой будующий ник, который иы придумали при помощи воображения, во втором поле вводим свою электронную почту, в третьем поле вводим пароль, который мы придумали при помощи оригинальности нажимаес на кнопку "Играть Бесплатно". Мы зарегестрировались.3.Автоматически запускается игра. Для игры вам ужен плагин Flash Player. Если он у вас есть, то читайте с пятого абзаца, а если есть но не видит читайте с четвёртого абзаца, а если нету Flash Player'а, то этот абзац для вас. Переходим на официальную страницу скачивания Flash Player'а: https://get.adobe.com/ru/flashplayer/ (вирусов нет). Нажимаем на кнопу "Установить сейчас". После скачивания открываем, разрешаем вносить изминения на устройстве и должна начаться автоматитечская установка плагина Flash Player.4.Если игра не видит Flash Player, то разрешите в настройках плагина использовать Flash Player на странице: https://www.mylittlefarmies.ru/game/ (переходить по ссылке не надо, просто разрешите использовать Flash Player) и перезагрузите страницу .5.В начале нас встречает Метяй и говорит что он нас рад видеть. Первые пять уровней идёт обучение и везде показывается куда надо нажать. Я прошёл это обучение и могу обучить и вас - новых игроков.6.Для начала надо посадить пшеницу. Потом её собрать. Позже надо построить и расширить мельницу. Далее надо завести трёх кроликов. Потом украсить свою деревню дукорациями. Дальше построить конную станцию. А потом я решил построитьь кухню так как гостю надо было картофельный суп.7.Я бы поставил этой игре 4 из 5. Минусы: есть маленькие недоработки, нету игры с друзьями, опыт копится медленно, нельзя отдалить и приблизить камеру, сюжет банален, Метяй не отстанет пока не выполнишь его задание, мало места. Плюсы: игра хорошая, графика нормальная, у меня всегда хватало денег в игре на всё, в игре две валюты, игра подходит для самых маленьких, если что-то кому то не дал никто не умирает =)