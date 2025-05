Игры похожие на Minecraft (ч.3)

Третья часть статьи об играх похожих на Minecraft.

Stardew Valley



Чем эта игра похожа на Minecraft? - Расслабление, Строительство, Мультиплеер



Stardew Valley - безусловно, самая интересная игра в этом списке. Это приятная на ощупь игра с фантастическим чувством прогрессии, созданием чего-либо из ничего и поиском друзей. Как и Minecraft, этот мягкий, но полезный опыт - фантастическая отправная точка для тех, кто на самом деле не играет в игры - поверьте мне.



Если вы не знали, Stardew Valley - духовный преемник столь успешной серии игр «Harvest Moon». Stardew Valley про то, как вы переходите от городской рутины к жизни в деревне и ферме вашего покойного деда - которая остро нуждается в некоторой заботе и внимание. Вы сможете встретиться и наладить отношения со многими жителями деревни, сражаться с монстрами в пещерах, чтобы получить драгоценные руды и ресурсы, которые помогут построить вашу ферму, и многое другое. Это милая и расслабляющая игра - и к тому же она многопользовательская!



Factorio



Чем эта игра похожа на Minecraft? - Расслабление, Выживание, Строительство, Исследование, Мультиплеер, Кубизм



Ладно, называть Factorio «блочным» довольно сложно - игра скорее основана на плитке, чем на блоке. Но когда дело доходит до других пяти критериев, Factorio подходит полностью. Как и Oxygen Not Included, это очень техническая игра, которая может отпугнуть игроков, которые избегают таких вещей, как Redstone в Minecraft. Но игра б не стала второй по рейтингу игрой в Steam без причины. Factorio - моя любимая игра в этом списке, и она всегда была сильным претендентом на мою любимую игру.



Почему такие сильные слова? Потому что чувство прогресса в Factorio не только не имеет себе равных благодаря постоянному естественному стремлению к автоматизации и оптимизации вашего предприятия, но и невероятно расслабляет. Есть враги в форме жизни коренного населения (которые не любят, когда вы загрязняете их планету), но в отличие от других строителей колоний, таких как Oxygen Not Included или Rimworld, в Factorio вы очень способны расслабляться в течение долгих периодов. Вы можете свободно расширяться, исследовать и прогрессировать. Если вы когда-нибудь веселились с Redstone в Minecraft, то вполне вероятно, что Factorio станет одной из ваших самых любимых игр.



No Man's Sky



Чем эта игра похожа на Minecraft? - Расслабление, Выживание, Строительство, Исследование, Мультиплеер



No Man's Sky берет большую часть того, что было так потрясающе в Minecraft, с его прекрасными бесконечными процедурными мирами и множеством вещей для открытия, которые еще больше расширяют мир. No Man's Sky известный во всем мире, пожалуй, тем что это было самое большое разочарование за всю историю игр на момент выхода, но Hello Games с тех пор постепенно обновляла и обновляла No Man's Sky, и теперь она более или менее напоминает игру, которую они обещали игрокам еще в 2016 году.



No Man's Sky оснащает вас кораблем и позволяет исследовать бесконечное количество процедурно сгенерированных планет по всей вселенной. Флора, фауна, инопланетяне и квесты находятся под влиянием мощной процедурной системы генерации игры, что делает NMS одной из самых популярных игр-песочниц на сегодняшний день. И теперь, с недавним выпуском обновления No Man's Sky: Beyond, строительство и многопользовательский режим значительно расширились, что позволяет вам получать такое же удовольствие от совместной игры с друзьями, как и в Minecraft.



King Arthur's Gold



Чем эта игра похожа на Minecraft? - Выживание, Строительство, Мультиплеер, Кубизм



King Arthur's Gold - это веселый, маниакальный и невероятно приятный многопользовательский опыт. Я бы не назвал игру расслабляющей, но это, безусловно, оптимистичный и отличный способ повеселиться с друзьями. Ваша цель состоит в том, чтобы построить впечатляющий замок с вашими друзьями, заполненный всевозможной защитой, используя хитроумные методы строительства и всевозможное осадное оружие - и все это в то время, когда ваш противник делает то же самое на другой стороне карты. Вы должны построить замок, способный противостоять всем нападениям противника, одновременно уничтожая их замок.



Это, безусловно, игра с более ограниченным пространством для творчества, чем в Minecraft, но King Arthur's Gold позволяет вам решать вашу простую задачу самыми разными способами. И вы можете выбрать, хотите ли вы сосредоточиться на атаке или защите - и оба они одинаково забавны! Хотя я думаю, что погрузить себя в катапульту и швырнуть себя через карту, чтобы приземлиться на вершину вражеского замка, может оказаться очень приятным занятием в этой игре.



Eco



Чем эта игра похожа на Minecraft? - Расслабление, Строительство, Исследование, Мультиплеер



Как и Minecraft, Eco обладает огромным потенциалом в качестве образовательного инструмента - фактически, до его выпуска он получил грант от Института педагогических наук, чтобы использовать Eco в качестве инструмента в школах для обучения детей экологии. окружающей среде, устойчивости и науки в целом.



Более того - это действительно очень приятная игра с великолепной предпосылкой. Вам дан маленький и уязвимый мир, за которым нужно присматривать, отбирать и отдавать, и все это с целью создания колонии, способной помешать метеору уничтожить все, что вы построили. Установка часов на игру с песочницей таким способом кажется довольно нелогичной, но она работает блестяще, давая игрокам объединяющую цель, к которой нужно стремиться в любое время.



Minecraft Dungeons



Чем эта игра похожа на Minecraft? - Выживание, Исследование, Мультиплеер, Кубизм



Хотя Minecraft Dungeons на самом деле еще не вышел, но мне очень хотелось добавить эту игру в список. Об этой игре было объявлено ранее в этом году на пресс-конференции Microsoft E3 2019 - и это Minecraft, только в жанре RPG. Стремясь к выпуску в середине 2020 года, Mojang надеется вывести Minecraft в совершенно новое направление с этой игрой, которая на первый взгляд кажется более похожей на что-то вроде Diablo или Gauntlet, чем на сам Minecraft.



Но постойте - игра все еще связана с выживанием и разведкой, не говоря уже о том, чтобы отлично провести время с друзьями в мультиплеере. И игровой опыт, который, в конце концов, сделает убийство зомби и криперов по-настоящему веселым и полезным занятием. Надеюсь, Minecraft Dungeons оправдает наши ожидание.