Игры похожие на Minecraft (ч.1)

За последнее десятилетие было очень много таких игр, как Minecraft. Чего и следовало ожидать, потому что кто не хотел бы извлечь выгоду из безудержного массового успеха десятилетия и самой продаваемой видеоигры всех времён? Есть много вещей, которые очень особенные в Minecraft, и остаются более или менее бесподобными даже десять лет спустя.



На некоторые из этих игр вы можете посмотреть и подумать: «Эта игра совсем не похожа на Minecraft!». Будьте терпеливы со мной, и я объясню, почему каждая игра в этом списке заняла там свое место. Каждую из этих игр стоит попробовать, если вы любите Minecraft по любой причине. А кто знает? Возможно вы сможете найти вашу новую любимую игру в этом же списке.

Хотя не основанный на блоках и не особенно расслабляющий (по моему опыту, по крайней мере), Don't Starve является одним из других скромных титанов жанра выживания - и он очень похож на Minecraft. Процедурно сгенерированные миры? Есть. Начинать игру с рубки деревьев? Есть. В первые дни искать пищу, чтобы быть уверенным, что не умрёте от голода? Есть. Список можно продолжить.Разработчики Klei Entertainment имеют огромный опыт в создании красивых и стильных игр, которые вас зацепят с самого начала. Как и в Minecraft, в Don't Starve можно найти огромное количество вещей, от мира и его обитателей до интересных инструментов и машин, методов путешествий, червоточин, пещер, времен года, странных событий, паранормальных явлений и многого другого. И если вы получите Don't Starve Together, вы сможете играть в одном мире со своими друзьями, как в Minecraft!Oxygen Not Included - одна из моих самых любимых игр от Klei Entertainment (создатель Don't Starve). Но это не единственная причина, по которой он попал в этот список (хотя это помогает); эта игра на самом деле имеет поразительное количество общего с Minecraft. В то время как большая часть игры по построению колоний, которая включает в себя элементы выживания (например, необходимость есть и вдыхать воздух, особенно чистый воздух), Oxygen Not Included - это еще одна игра, которая посвящена созданию и исследованию процедурно-сгенерированного мира, в котором вы оказались.Oxygen Not Included назначает вас руководителем небольшой группы клонов с простым умом (так называемых дупликатов), и вы должны отдать им приказ выкапывать начинания вашей базы, строить генераторы энергии, исследовательские станции и туалеты, и продолжать прогрессировать и расширять. Как и Minecraft, у этого чувства прогресса нет реального конца; это действительно зависит от вас, чтобы создать свои собственные цели. И для тех из вас, кто больше разбирается в технических аспектах Minecraft - Redstone и тому подобное - о, да, вы полюбите Oxygen Not Included.Что общего у Roblox с Minecraft, что ни одна другая игра в этом списке не может претендовать (по крайней мере), так это то, что они являются настоящими платформами для воображения и построения. Roblox предлагает игрокам инструменты для разработки собственных миров и мини-игр. Как и в случае с серверами Minecraft, существует огромное количество различных серверов и мини-игр в Roblox, в которые можно играть со своими друзьями или с другими людьми онлайн.Roblox почти что-то среднее между Minecraft и какой-то платформой разработки, вроде очень доступного GameMaker или даже Unity. Minecraft и Roblox вместе создают новую волну программистов, которые оглянутся через десять лет и скажут, что начали с игры и программирования в этих играх. Но если вас не интересует эта сторона вещей, это нормально! В Roblox есть еще тысячи и тысячи различных мини-игр, и каждая из них предлагает свой опыт, делая Roblox (как Minecraft) игрой почти для всех.CardLife, изобилующий багами и глитчами (как Minecraft!), Тем не менее предоставил мне лучший пример того старого ностальгического ощущения, когда мы впервые сталкиваемся с миром Minecraft. Это был действительно вдохновенный шаг, чтобы перейти от блочных миров к гораздо менее насыщенному соседству картонных миров; в CardLife всё - картон, от ваших инструментов до зданий, врагов, с которыми вы сталкиваетесь, и деревьев, которые вы рубите - и даже вас!Это игра с огромным потенциалом, которая, скорее всего, останется недооцененной навсегда, поскольку игра как можно быстрее вышла из Раннего доступа, когда все думали, что она только начинает развиваться. Но я все еще включаю CardLife в этот список, потому что игра доставила мне 30 часов интенсивного удовольствия, будь то копание в пещерах, охраняемых древними механическими существами, или строительство моего первого картонного особняка, или даже создание моего первого персонажа - который по-своему предоставляет вам, пожалуй, больше возможностей для творчества, чем даже почтенная система скинов в Minecraft.Чувство прогрессии, которое вы получаете в ARK: Survival Evolved, просто поразительно. Как и Minecraft, он очень прочно укоренен в опыте выживания в открытом мире; Вы просыпаетесь голыми на пляже и должны обдумать свой жизненный выбор оттуда. Суть в том, что в вашем мире живут не свиньи, зомби и люди. Это динозавры. Много-много динозавров.Помимо этого огромного различия, есть множество сходств с Minecraft. После того, как ваши основные потребности будут удовлетворены, вы сможете продвигаться вперед с помощью основных инструментов и охотничьего оружия, создавая временную хижину, чтобы укрыться от опасностей, и проведя множество исследований. Но настоящая причина играть в ARK: Survival Evolved - это, конечно, динозавры и другие звери, и все, что вы можете с ними сделать - будь то охота на них или приручение или катание на них.