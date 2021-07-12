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EarnНовостиСравнение Аватарии и Avakin Life 2
Автор: Gamehag в July 12, 2021
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Сравнение Аватарии и Avakin Life 2

Сравнение Аватарии и Avakin Life 2

Снова здравствуйте! Я рада, что многие заценили мою статью, поэтому решила сделать 2 часть сразу) Кому тут что-то неясно, вы можете прочитать первую мою статью
 

p,s (ребята, всё сказанное тут- только лишь моё мнение! я не навязываю вам его, а просто делюсь, и оно может полностью отличаться от вашего, не воспринимайте тут все близко к сердцу)

1. Общение (чат)

У обеих игр очень хороший и детализированный чат, как в Авакине, так и в Аватарии. У обеих игр есть личный сообщения, группы ( в авакине даже в общей локации можно сесть или встать рядом, что будет скажем "групповым" чатом который не будет видеть никто ) а в Аватарии - есть клан-беседа, где можно общаться всем участникам клана, также у всех игр есть общий чат. Однако плюс я бы отдала аватарии, потому что мне больше нравится оформление чата, да и вдобавок там есть стикеры, как за вип, как бесплатные, так и с прохождений разных квестов, в то время как в авакине нет стикеров, запрещены некоторые символы, и до прошлого года смайлики вовсе нельзя было ставить (после обновления уже можно, но вроде как не все) Вообщем - балл Аватарии


Avakin Life - 0 vs Аватария - 1


2. Отношения с другими игроками

Как бы это странно не звучало, вообщем. В Аватарии можно выйти замуж (жениться), можно устроить свадьбу, можно быть знакомыми, друзьями, лучшими друзьями, парой, это очень прикольно. В Авакине нет ничего такого, можно только добавить друг друга в друзья. А всё остальное туда ещё не добавлено. Так что игроки могут лишь в чате между собой встречаться, и делать вообщем всё что хотят. И снова, я считаю, что тут балл снова даётся Аватарии. (тоже чисто моё мнение)

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Avakin Life - 0 vs Аватария - 2

3. Ежедневные награды за вход в игру

Здесь практически не о чем говорить, в обеих играх дают очень ценные награды: в Аватарии - хорошие вещи, от золота до мебели, в Авакине - авакоинсы. Только есть один ньюанс. В Аватарии ежедневная награда вас никогда не покинет и будет всегда, в то время как в Авакине - при полном получении списка наград (который предназначен новичкам) больше не дают 500-1000 авакоинсов, но зато есть такая плюшка как колесо фортуны: вот оно с вами однозначно будет всегда. Призы там, конечно, не такие громадные как 1000@ (буду использовать этот символ как Авакоинсы) но, в целом, и это очень даже неплохо) Я предпочту ничью, конечно же)

Avakin Life - 1 vs Аватария - 3


4. Доступность на платформах и устройствах

В Авакин Лайф можно играть как на телефоне, так и на компьютере. Ну.. на этом собственно всё. В Аватарию можно играть также через телефон и компьютер. Всё стандартно. Но в Аватарию можно зайти с разных аккаунтов с разных соц. сетей: мейл ру, вконтакте, одноклассники, фейсбук и т.д (прочих я не знаю, простите). Аватария существует кстати двух видов: мобильная и на пк. Вообщем,тут я бы предпочла отдать балл аватарии, так как по факту она везде, я конечно понимаю, что за это вряд-ли можно судить, тут чисто балл дам за то, что она есть на многих платформах, что удобно людям. Ведь её даже не нужно скачивать


Avakin Life - 1 vs Аватария - 4

Вообщем, в этой части у нас победила Аватария. Ещё раз повторюсь: обе игры мне БЕЗУУМНО нравятся, я их очень люблю, и то что я сейчас делаю этими статьями - моё мнение, кто то будет согласен, кто то нет, это две разные игры, и они отличаются друг от друга всем, я просто решила с вами поделиться. надеюсь вы поймёте)

Скорее всего больше по этой теме статей не будет, нужно развиваться) Спасибо всем, кто оценил! Ждите чего-то новенького. Хотя, если вы хотите, могу сделать и третью часть, вообщем пишите

с любовью, by katyaaaa
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