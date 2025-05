Сравнение Аватарии и Avakin Life

Всем здравствуйте! Недавно я листала ленту статей и наткнулась на сравнение двух моих любимых игр - Аватарии и Avakin Life, однако оно было сделано за 2019 год, прошло много времени, и многое изменилось, поэтому я решила оживить маленький рядок статей про Аватарию и Авакин Лайф и дать новый толчок.

1. Рисовка и в игреМне очень нравится рисовка и в Аватарии, и в Авакин лайф. Однако в Аватарии, все "плоско", и своего персонажа можно видеть лишь с двух сторон. Авакин лайф - 3D игра, следовательно там мы можем видеть своего персонажа целиком и полностью, что делает процесс приятней. Прорисовка в Аватарии - очень милая, это маленькие человечки которыми можно управлять самостоятельно, персонажи созданы в мультяшном стиле. Рисовка же в Авакин лайф - прекрасная, это человек в полный рост, со всеми изъянами. Мне нравятся обе рисовки, однако в Авакин лайф - по моему мнению, рисовка приятней. Так что пожалуй, я отдам балл ей.Avakin Life - 1 vs Аватария - 02. АнимацияЗдесь можно сходу поставить решение, однако я его аргументирую.В Аватарии - как таковой анимации нет совершенно, она однотипная у всех, и достаточно странная, мне она не нравится. Думаю, вас тоже она не очень устраивает. В Авакин лайф - анимации платные, но их очень много, и они очень красивые, подходят под любой "характер" персонажа. Однако базовая анимация в Авакин лайф мне тоже не нравится, но в целом, она гораздо лучше чем та, что в Аватарии. Балл отдаю АвакинуAvakin Life - 2 vs Аватария - 03. ВалютаТут, пожалуй, тоже достаточно очевидно.В аватарии золото - (основная валюта) выпадает редко, его можно купить за реальные деньги, так что многие вещи у людей, играющих без доната купленные за серебро, которое попадается очень часто.В Авакин лайф ранее было также очень проблематично получить деньги, Авакоинсы. Однако сейчас создатели облегчили жизнь игрокам, добавив рулетку и продлив ежедневную награду. Цены там, конечно, большие, но деньги легко заработать. Балл Авакин лайфAvakin Life - 3 vs Аватария - 04. Связь с игрокамиВ Аватарии русскоязычное комьюнити, есть группа, в которой к ним можно обратиться за помощью, они всегда отвечают и стараются помочь максимально. В Авакин Лайф - до помощи практически не добьёшься, можно обратиться к ним, однако ответ либо придёт позже, либо вовсе не придёт. У меня бывало, что мне давали абсолютно глупые и элементарные советы. Вообщем, за связь с игроками тут, думаю будет единогласный балл АватарииAvakin Life - 3 vs Аватария - 15. ОдеждаВ Аватарии очень интересная одежда, которая обнавляется довольно часто, мне она очень нравится. Однако она очень дорогая, и её маловато. В Авакин лайф ооочень много одежды - просто рай для дизайнера, можно собрать любого человека в любом стиле, и стоит она достаточно адекватно (кроме крыльев, ценой от 19 999 авакоинс) Обновления одежды делают регулярно. Балл отдаю АвакинуAvakin Life - 4 vs Аватария - 16. Обновления(сюжеты)Тут достаточно спорно.в Аватарии очень частые обновления, сюжеты. На новый год и на многие большие праздники. Однако в последние годы они стали ну оочень однотипными, настолько, что я знаю каждое наизусть. Бывает несколько совершенно новых, но они все исходят от тех которые были раньше. В Авакине сюжеты очень часто меняются регулярно, даже не на праздники. Но в последнее время, на большие праздники комьюнити Авакин Лайф ленится и оставляют старые обновления, при этом что то переделывают. К примеру, на Пасху 2020 и 2021 было всё одинаково кроме нескольких вещей. Ничья, я не дам балл никому (сугубо моё мнение)Avakin Life - 4 vs Аватария - 1На этом у меня пока что всё, если хотите 2-ю часть, напишите мне, и я обязательно сделаю!by katyaaaa <3