Самые редкие танки (ч.1)

Дождь

Gem221

adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: catKISS emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconerick: привет
novice rank iconJB CAIGNEC: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconJB CAIGNEC: Capybara stare emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: blobDance emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem183 из Дождя.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: POGSLIDE emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: xd
novice rank iconZera: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconfra4: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem76 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconBrett Thomas: Ну
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: PogU emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem110 от Дождя.
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: pepeJAM emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: peepoPooPoo emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: pepeMeltdown emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconAlexis QLF: ПРИВЕТ
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem278 от Дождя.
novice rank iconDabeh: asd
novice rank iconZera: catJAM emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconDoremon Utopia: как получить подарочную карту Steam
novice rank iconDoremon Utopia: Привет
novice rank iconAARMAN AHMED: Привет
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem141 от Дождя.
novice rank iconZera: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: Packwatch emote (inline chat version)
novice rank iconbrawler last: Capybara stare emote (inline chat version)
SystemGamehag: 5 пользователей получили Gem130 от Дождя.
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconigorche185: привет, мир
Войдите, чтобы начать общение в чате

45

0/160

EarnНовостиСамые редкие танки (ч.1)
Автор: Gamehag в January 23, 2020
(63 ratings)
Самые редкие танки (ч.1)

Самые редкие танки (ч.1)

В этой статье представлены самые редкие танки в World of Tanks. Статья не является плагиатом и написана мной.

БТ-СВ
xhSXs9jfUUtZeT5HFQEJ6WjYWW9Jby.png

По истине это редкий танк, который есть лишь в старожилах, которые активно играли. Когда-то этот советский лёгкий танк 3 уровня продавался в "Советском подарочном издании", который сейчас уже никак не купить. Правда, этот танк можно купить во время специальный событий, которые то открываются, то закрываются.
Последний раз этот танк продавался летом 2019 года. Что же, для заядлых коллекционеров придется ждать.
По некоторым данным всего в игре ~9700 таких танков.
Кстати, недавно эту "мыльницу" (как ее прозвали некоторые игроки) подарили на Новый Год бесплатно всем игрокам в World of Tanks Blitz.

Т 55А
MdhhcrgGPsLXCOaih9AmLM9C4z7ZHa.jpg

Этот премиальный немецкий СТ 9 уровня можно получить, пройдя ЛБЗ. За некоторыми данными количество составляет ~8200 штук.
Что ещё можно сказать о танке, так это его неплохие параметры и мощь. Также, это единственный танк с символикой Германской Демократичной Республики (хотя технически этот танк относят к Германии).
Что же, этот танк вполне реально получить, в отличии от следующих танков.

Grosstraktor - Krupp
C9V1S917XNMj3j1fFEEye6yNY4aRf4.jpg

Перед вами немецкий средний танк 3 уровня Grosstraktor - Krupp. Всего их в игре ~6000 штук. Танк иногда можно купить в премиум-магазине, иногда он появляется, иногда нет. Можно купить в разных акциях и событиях.
По поводу этого танка игроки разделяют мнения. То на нём можно тащить, то это "гроб на колёсах", то ещё что-то.

Pz.Kpfw. IV Hydrostat
D4oZ481z0jT2m9xK8QWKBfmIPrGVRs.jpg

Многие коллекционеры захотят получить этот  немецкий СТ 5 уровня  в свою коллекцию, ведь они считают этот танк имбой. Танк имеет отличные параметры. Всего-то их в игре ~3400 штук.
Оказывается, получить этот танк можно не так уж и сложно. Правда Wargaming умолчали о этой акции.
Всего-то нужно заказать карту "World of Tanks Premium" от Альфа-Банка и пользоваться ею 1,5-2 года, после этого в ангаре появляется этот танк. Также можно было купить подарочный набор (или бесплатный бонус) с этим танком. Неизвестно, доступна ли карта и набор на данный момент и действует ли эта акция, но этот танк достаточно редкий.
Именно мне его посчастливилось увидеть, кстати. Я тогда даже не представлял себе что это за танк, зачем его дают и тому подобные вещи.

КВ-220 Бета Тест
umvfN50HT8RJPGNoU5VLyoSaMlpM2Z.jpg

Как вы уже узнали с названия, этот танк выдавался только бета- и альфа- тестерам игры World of Tanks. Не смотря на то, что их в игре не так уж и мало, увидеть это танк в рандоме не так уж и просто.

Pz.Kpfw. V/IV Alpha
zFsPDrDWVa21kLLfYbliHUOpafWqJf.jpg

По некоторым данным всего этот немецкий СТ 5 уровня имеют в ангаре ~220 игроков, правда это не совсем точные данные. Этот танк есть самый редкий вообще. Танк выдавался альфа-тестерам.
Увидеть этот танк в рандоме (да и вообще где-нибудь) - большая удача. Можно считать что вы встретили настоящего олдфага, который продолжает играть, даже после альфа-теста (а это, между прочим, 2009 год). Они (как и обладатели КВ-220) тестировали игру, находили первые баги, зарабатывали первые фраги, застали ещё старую графику, были "первопроходцами" в игре, можно так сказать и благодаря им мы играем в WOT такой, какой он есть всегда.

На этом всё! Ждите следующий выпуск.
ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности