Самые редкие танки (ч.1)

В этой статье представлены самые редкие танки в World of Tanks. Статья не является плагиатом и написана мной.

Pz.Kpfw. IV







Hydrostat

По истине это редкий танк, который есть лишь в старожилах, которые активно играли. Когда-то этот советский лёгкий танк 3 уровня продавался в "Советском подарочном издании", который сейчас уже никак не купить. Правда, этот танк можно купить во время специальный событий, которые то открываются, то закрываются.Последний раз этот танк продавался летом 2019 года. Что же, для заядлых коллекционеров придется ждать.По некоторым данным всего в игре ~9700 таких танков.Кстати, недавно эту "мыльницу" (как ее прозвали некоторые игроки) подарили на Новый Год бесплатно всем игрокам в World of Tanks Blitz.Этот премиальный немецкий СТ 9 уровня можно получить, пройдя ЛБЗ. За некоторыми данными количество составляет ~8200 штук.Что ещё можно сказать о танке, так это его неплохие параметры и мощь. Также, это единственный танк с символикой Германской Демократичной Республики (хотя технически этот танк относят к Германии).Что же, этот танк вполне реально получить, в отличии от следующих танков.Перед вами немецкий средний танк 3 уровня Grosstraktor - Krupp. Всего их в игре ~6000 штук. Танк иногда можно купить в премиум-магазине, иногда он появляется, иногда нет. Можно купить в разных акциях и событиях.По поводу этого танка игроки разделяют мнения. То на нём можно тащить, то это "гроб на колёсах", то ещё что-то.Многие коллекционеры захотят получить этот немецкий СТ 5 уровня в свою коллекцию, ведь они считают этот танк имбой. Танк имеет отличные параметры. Всего-то их в игре ~3400 штук.Оказывается, получить этот танк можно не так уж и сложно. Правда Wargaming умолчали о этой акции.Всего-то нужно заказать карту "World of Tanks Premium" от Альфа-Банка и пользоваться ею 1,5-2 года, после этого в ангаре появляется этот танк. Также можно было купить подарочный набор (или бесплатный бонус) с этим танком. Неизвестно, доступна ли карта и набор на данный момент и действует ли эта акция, но этот танк достаточно редкий.Именно мне его посчастливилось увидеть, кстати. Я тогда даже не представлял себе что это за танк, зачем его дают и тому подобные вещи.Как вы уже узнали с названия, этот танк выдавался только бета- и альфа- тестерам игры World of Tanks. Не смотря на то, что их в игре не так уж и мало, увидеть это танк в рандоме не так уж и просто.По некоторым данным всего этот немецкий СТ 5 уровня имеют в ангаре ~220 игроков, правда это не совсем точные данные. Этот танк есть самый редкий вообще. Танк выдавался альфа-тестерам.Увидеть этот танк в рандоме (да и вообще где-нибудь) - большая удача. Можно считать что вы встретили настоящего олдфага, который продолжает играть, даже после альфа-теста (а это, между прочим, 2009 год). Они (как и обладатели КВ-220) тестировали игру, находили первые баги, зарабатывали первые фраги, застали ещё старую графику, были "первопроходцами" в игре, можно так сказать и благодаря им мы играем в WOT такой, какой он есть всегда.На этом всё! Ждите следующий выпуск.