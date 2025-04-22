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Warface - это бесплатная игра FPS, созданная известной студией Crytek. Если Ты знаком с такими названиями, как Far Cry или Crysis, то Ты наверняка знаешь, чего ожидать от этого издателя - чистое действие!





Появился Новый Мировой Порядок, и Тебе решать, какая из сторон поможет в серьезном конфликте между двумя крупными фракциями - Warface и Blackwood. Борись против других игроков или создай команды в уникальном кооперативном режиме. В режиме против других игроков можете учавствовать в шести различных режимах игры: «Шторм», где Ты должен захватывать или защищать три стратегических точки; Посадить бомбардировщик; в которой Твоя цель состоит в том, чтобы доставить три удара на базу противника, «Свободное для всех» (FFA), Командный матч смерти (TDM) и тактику.





Выбирай среди четырех разных классов, каждый из которых имеет разные роли на поле боя: стрелок, снайпер, медик или инженер. Испытай эпическое действие с захватывающей графикой Cryengine, настрой свое оружие и покажи вражеским игрокам, кто здесь босс!