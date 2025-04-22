Unlimited Ninja - это браузерный MMORPG, действие которого разворачивается во вселенной, чрезвычайно популярном аниме и манги. В ней играем как жизнерадостный герой, который постоянно путешествует в поисках захватывающих приключений, выполняя различные задания, охотясь на демонов и сражаясь с компьютерными оппонентами и другими игроками. Неограниченный ниндзя, имеет разветвленную сюжетную линию и отличную вязкую аудиовизуальную музыку.

В Unlimited Ninja у нас есть выбор из 3 классов, как женских, так и мужских: Ghost Blade, Spirit Blade и Kido, каждый из которых отличается различными способностями и стилем игры. Ghost Blade фокусируется на рукопашном бою. Spirit Blade на стрельбе, а Кидо поддерживает союзников и отвлекает противников.



Кроме интересных битв с компьютерными оппонентами, вы также можете соревноваться с другими игроками в матчах PvP. Бои в Unlimited Ninja происходят в пошаговой системе на аренах и реализованы чрезвычайно интересным и эффективным способом - это заслуга, фантастическая графика.

