Unlimited Ninja é um jogo MMORPG gratuito de navegador.



A ação que se desenvolve no universo dum anime e manga muito popular. Tu jogas como um alegre herói que viaja constantemente em busca de aventuras emocionantes, realizando tarefas diversas, caçando os demónios e lutando contra adversários do computador e com os outros jogadores. Unlimited Ninja tem um enredo ramificado e uma excelente música audiovisual, que fica no ouvido. Neste jogo de navegador: Unlimited Ninja, temos a opção de escolher entre 3 classes diferentes, tanto femininas como masculinas: Ghost Blade, Spirit Blade e Kido, cada uma das quais se carateriza por diferentes habilidades e estilos de jogo. Ghost Blade concentra-se no combate corpo a corpo, Spirit Blade no ataque a distância e Kido apoia os aliados e distrai os adversários.



Além das batalhas interessantes com os adversários do computador, podes também competir contra os outros jogadores nos duelos PvP. As batalhas em Unlimited Ninja baseiam-se num sistema de turnos nas arenas, e graças a uns gráficos fantásticos, implementam-se de uma forma extremamente interessante.