Unlimited Ninja est un jeu MMORPG de navigateur. L'action se déroule dans l'univers d'un manga extrêmement populaire. Vous incarnez un héros qui voyage constamment à la recherche d'aventures excitantes, effectuant des diverses tâches, chassant des démons et luttant contre des adversaires IA et d'autres joueurs. Unlimited Ninja, a une histoire branchée et une aspect audiovisuel excellent.

Dans le jeu par navigateur Unlimited Ninja, nous avons un choix de 3 classes, à la fois féminine et masculine : Ghost Blade, Spirit Blade et Kido, chacune étant caractérisée par des capacités et un style de jeu différents. Ghost Blade se concentre sur le combat de mêlée. Spirit Blade sur le tir, et Kido soutient les alliés et distrait les opposants.



En plus de batailles intéressantes avec des adversaires IA, vous pouvez également affronter d'autres joueurs dans des matchs PvP. Les batailles dans l'Unlimited Ninja, prennent place dans un système de tour par tour dans les arènes, et sont mises en œuvre de manière extrêmement intéressante et efficace - et tout cela avec des graphismes fantastiques.