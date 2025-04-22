Star Stable - аркадная игра, предназначенная главным образом для девочек. В ней пробуем вжиться в роль молодой дамы, проводящей время на острове Jorvik, на котором все, можно сказать, помешаны на лошадях.



Сам остров, согласно легенде, сформировался, когда сияющая звезда упала на эти прежне бесплодные, безжизненные земли. Из упавшей звезды вышла таинственная девушка на лошади, которая, освещая все окрестности, скакала по поверхности воды. Везде, где упал свет, выходящий из девушки, место начало пульсировать жизнью.



Пока что Jorvik известен благодаря коневодству. Говорят, что всякий раз, когда остров находится в опасности, появляется таинственная девушка на лошади, чтобы спасти Jorvik от разрушения.



Теперь, когда злая корпорация хочет захватить земли, принадлежащие конному хозяйству, кажется, что лучшего времени для появления героини просто нет.