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Shakes and Fidget

Shakes and Fidget

Shakes and Fidget

Information

Shakes and Fidget это браузерный RPG локализованный в мире фэнтази. Сначала мы создаём наш персонаж, выбирая между девятью расами: людьми, эльфами, дварфами, гномами, орками, тёмными эльфами, гоблинами и демонами, а затем, между тремя классами: воин, маг или охотник. Наша главная задача это совершинстовать персонаж в различных миссиях или борьбе с другими игроками на арене. В таверне получайте новые задания, за выполнение которых получим золото, очки опыта, а иногда предметы, часто очень полезные.
Игра очень забавная - в этом можно убедиться во время выбора персонажа, нп. читая весёлые описания классов и типов. Быстро понимаешь, что создатели были на создании игры с юмором. Графика довольно красочна, приятна и хорошо прорисована, несмотря на то что это просто браузерная игра. С Shakes and Fidget можно приятно провести наше время, так как игра очень увлекательна и содержит много забавных миссий. Завоюй этот огромный и невероятный мир сегодня!

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