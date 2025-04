Shakes and Fidget est un jeu de rôles en ligne se déroulant dans un monde fantastique. Au début, nous créons notre personnage en choisissant parmi neuf races: les hommes, les elfes, les nains, les gnomes, les orques, les elfes noirs, les gobelins et les démons, et entre trois classes: le guerrier, le magicien et l’archer. Notre quête principale sera de développer notre personnage en accomplissant des missions reçues ou combattant d’autres joueurs sur une arène. Dans l’auberge, on recevra des tâches, pour lesquels on obtiendra de l’or, de l’expérience et parfois, des objets qui peuvent se révéler puissants et utiles. Le jeu est très humoristique, on peut le voir même durant la création du personnage. Les descriptions des classes sont drôles, on peut donc voir que les concepteurs ont voulu faire un jeu de farce. Le graphisme est très coloré et bien dessiné et donc très agréable à l’œil, même si c’est un jeu par navigateur. Avec Shakes and Fidget, on peut bien passer notre temps, car ce jeu est très addictif et nous offre une grande quantité des quêtes intéressantes. Partez à la conquête de ce monde vaste et étoffant dès aujourd’hui!