Shakes and Fidget è un browser RPG game ambientato in un mondo fantasy. Già all'inizio creiamo il nostro personaggio scegliendo una tra le nove razze: Umano, Elfo, Nano, Gnomo, Orco, Elfo Oscuro, Goblino e Demonio. Poi, bisogna scegliere la sua classe: Guerriero, Mago oppure Cacciatore. I nostri obiettivi di base sono quelli di creare il personaggio, combattere con gli altri giocatori e completare le missioni di cui veniamo incaricati dalle persone che possiamo incontrare nella taverna. In scambio otteniamo oro, punti esperienza oppure potenti item. Questo gioco è molto divertente – lo si vede già dal momento in cui cominciamo a creare il nostro personaggio. I creatori hanno aggiunto le descrizioni delle classi che fanno ridere i polli. Nonostante che Shakes and Fidget sia un browser game, la sua grafica è molto colorata ed elaborata. La sua trama e missioni molto coinvolgenti fanno sì che sia un perfetto passatempo. Conquista ora questo meraviglioso mondo!