Royal Quest — игра ММОРПГ, разработанная компанией Katauri Interactive, авторами культовых King's Bounty: The Legend и «Космических Рейнджеров».





Игрокам для исследования доступен большой загадочный мир, сочетающий в себе магию и технологию, а также множество ужасных монстров, каждый из которых обладает уникальными способностями.





Всё происходит в мире под названием Аура, в котором удивительным образом сушевстуют вместе магия, технология и алхимия. Однако, как и в любом сказочном мире или же игре, ММОРПГ не может жить без глобальной проблемы, угрожающей миру и спокойствию, дело не обошлось: чёрные алхимики хотят заполучить редчайший и обладающий уникальными свойствами минерал элениум. Король не собирается сдоватся и ищет отважных героев, способных дать отпор неприятелю, взамен обещая золото, замки, имения и титулы.





Так что не жди и борись за спокойствие в этом мире и свою славу!





Только на Gamehag, используй промокод RQJD-RTZMD-1BD7H-K1TI8-EZZ и получи "Набор рекрута"





В него входит:

1. Ездовое животное Сара

2. Корм для ездовых животных (10 шт.)

3. Серебряный магнитный ошейник (предмет экипировки питомца, который наделяет его возможностью собирать трофеи)

4. Питомец Слимми

5. Ашкалотский кубик (10 шт.) (защищает вещь от разрушения, также понижает цену улучшения предметов)

6. Карта ученика (+7 опыта при убийстве существ, вставляется в Доспех, Головной убор)

7. Королевское благословение х3 (При использовании свиток дает вам Премиум-аккаунт на 3 дня)

Все предметы привязаны к аккаунту.





Активация промокода возможна только один раз на аккаунт, для новых аккаунтов, с 1 по 5 уровень в игре.