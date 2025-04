Royal Quest est un jeu MMORPG créé par Katauri Interactive, les créateurs du jeu King's Bounty: The Legend et Space Rangers. Les joueurs qui mènent des recherches ont à leur disposition un grand monde qui combine la magie et la technologie, un monde plein de terribles monstres et eux, ils ont des capacités exceptionnelles.Tout se passe dans un monde appelé Aura, dans lequel la magie, la technique et l'alchimie se complètent parfaitement. Cependant, comme dans tout monde des fées ou dans un jeu MMORPG, il y a un problème global qui menace de troubler le silence et la tranquillité. De plus, les alchimistes noirs veulent obtenir le minéral qui est le plus rare et le plus noble - elenium . Le roi de ce monde ne reste pas les bras croisés et cherche des héros courageux- capables de repousser l'ennemi et au lieu de cela il offre de l'or, des châteaux, des possessions et des titres. Alors n'attendez pas et combattez pour votre gloire et pour paix dans ce monde!