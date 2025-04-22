Perfect World International - бесплатная MMORPG игра, созданная в красивом мире фантазий, где невозможное становится возможностью!



Исследуйте этот гигантский, совершенный и захватывающий мир, который может ошеломлять не только своим графическим дизайном, но и саундтреком. Создание персонажа дает нам персонализировать создать наш уникальный аватар и порадует даже самого требовательного игрока. Выбирайте одну из пяти доступных рас: Люди, Крылатые Эльфы, Безропотные, Тейдеборды и Земные Стражи. Каждая из рас, помимо оригинального вида, имеет свой выбор классов. Боритесь с другими игроками в PvP или создавайте группы, и вместе сталкиваются с монстрами, скрывающимися вокруг каждого угла.



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