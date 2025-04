Perfect World International est un jeu MMORPG gratuit situé dans un monde fantastique, où l'impossible devient une possibilité !



Explorez ce monde gigantesque, parfait et à couper le souffle, qui peut stupéfier non seulement avec son graphisme, mais aussi sa bande sonore absorbant le temps que vous y avez passé. La création du personnage nous donne la possibilité de créer notre avatar unique et plaira même aux plus exigeants de joueurs. Choisissez parmi l'une des cinq races disponibles: les humains, les elfes ailés, les indomptés, les tideurs et les gardiens de la terre. Chacune des races en plus d'un look original, ont leur propre choix de classes. Combattez d'autres joueurs en PvP ou créez un groupe et affrontez les monstres qui se cachent dans chaque coin.



N'attendez plus et commencez votre aventure dans Perfect World International dès maintenant!