Perfect World International é um jogo de MMORPG gratuito ambientado num bonito mundo de fantasia onde o impossível é possível!



Explora este mundo enorme, perfeito e impressionante que encanta não só com sua qualidade artística, mas também com sua maravilhosa trilha sonora, que além de ser variada, é muito calaante e consegue fazer o tempo passar, quando estás a jogar, como uma experiência muito agradável. Existe uma grande escolha em criação da personagem que vai satisfazer até o jogador mais exigente e permitir criar um avatar que vai ser único. Escolhe entre cinco raças disponíveis: Humanos, Elfos Alados, Untamed (combinação de um humano um animal), Tideborm (combinação dum humano e um peixe) e Earthguard (Guarda da Terra). Cada raça, além de sua aparência original, tem as diferentes classes de personagens para escolher.



Luta com os outros jogadores em batalhas PvP ou cria um grupo e vão juntos contra as criaturas que escondem-se em cada esquina.



Não esperes mais e começa tua aventura em Perfect World International agora mesmo!