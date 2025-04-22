Oblivia: The lost city это браузерная MMORPG, в которю мы можем играть на каждой платформе, без надобности что-либо скачивать.
Перед началом нашего приключения нам нужно выбрать пол героя и после короткого вступления мы попадаем на улицы постапокалиптического города.
Во время игры будем углубляться в тёмный и упадческий пейзаж мертвого города Обливия, где нам предстоит сражаться с бесчислиными врагами.
Графика в стиле киберпанка и постапокаоипсиса, сопровождающиеся приятной и расслабляющией музыкой на заднем фоне введёт игрока в необычайно спокойную атмосферу.
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