Oblivia: The lost city é um novo jogo MMORPG online de browser que podemos jogar de qualquer plataforma sem ter que descarregar nada. 



Antes de começar a nossa aventura, devemos escolher o género do nosso protagonista principal (podemos escolher entre homem ou mulher). Neste novo jogo Oblivia: The lost city, nós entramos na perigosa cidade de Oblivia, um escuro e decadente sítio urbano em ruinas, onde temos que eliminar a infinidade de inimigos para poder seguir avançando a outros níveis.



O jogo proporciona uns fantásticos gráficos e uma estética cyber-punk post-apocalíptica. A suave música de fundo ajudará se relaxar e melhorará a nossa experiência no jogo.



Não tenhas mais dúvidas e joga já o Oblivia: The lost city!