Oblivia: The lost city est un nouveau jeu MMORPG par navigateur, dans lequel nous pouvons jouer sur n'importe quelle plateforme, sans rien télécharger.



Avant de commencer notre aventure, nous devons choisir le sexe de notre héros qui peut devenir une femme ou un homme.



Dans le nouveau jeu Oblivion: The lost city, nous visitons la dangereuse ville d'Oblivia - qui a un paysage sombre, décadent et en ruine, où nous devons combattre d'innombrables ennemis, afin de nous développer dans le jeu.



Le jeu a une infographie extraordinaire et une atmosphère cyberpunk et postapocalyptique, qui est accompagnée par une musique agréable et relaxante en arrière-plan, et elle augmentera également l'expérience du joueur.



N'attendez pas et commencez le jeu tout de suite!