Next RP - это самая реалистичная многопользовательская игра сюжет которой, развивается на просторах Российской Федерации. Создатели игры проработали детализированный внутриигровой мир, наполненный знакомыми для нас марками, зданиями из знаковых городов Федерации и возможностью покупки внутриигровых предметов. Игра в имеет несколько сюжетных линий, которые оставят незабываемые впечатлении и втянут в игру на долгие часы! Окунись к криминальный мир России и завоюй главное место на сервере.





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