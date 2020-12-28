GemЗарабатывать

Дождь

Gem375

SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem114 от Дождя.
novice rank iconcronourameshi4: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconMr Desperado: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconGael seguil: hhooo
novice rank iconGael seguil: привет
novice rank iconAlfred Bundle: mone
novice rank iconfra4: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem177 от Дождя.
novice rank iconmarialuisa: привет
novice rank iconItsabdias Castillo: Я новичок
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconItsabdias Castillo: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Кристаллов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: google скажет тебе
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Полагаю, да, просто погуглите
novice rank iconKamilos31: то есть в майнкрафте будет обычная многопользовательская игра и моды?
novice rank iconKamilos31: извини, что так спрашиваю я обычно всегда покупал игры, недавно нашёл gamehag
novice rank iconKamilos31: ааа ок я понимаю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: это как стим, если ты это знаешь
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: вы получаете ключ и используете его в microsoft store
novice rank iconKamilos31: речь идет о том, что вы получаете письмо по электронной почте, и что мне делать дальше?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Ты когда-нибудь устанавливал игру?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: не уверен, что вы имеете в виду
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: он загружает игру, а потом вы можете играть
novice rank iconKamilos31: ок, вижу, а как выглядит загрузка?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: пасс для игр на ПК
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: если вы просто хотите попробовать, вы можете получить игру для ПК в microsoft store за 1€ на 1 месяц
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: minecraft это microsoft store
novice rank iconcronourameshi4: Привет!
apprentice rank iconlitwickclub995: ну это тогда ключ minecraft java и bedrock edition microsoft store или что-то в этом роде
novice rank iconffe: ну, это дает вам аккаунт, так что вы не можете добавить его к своему аккаунту, если у вас уже есть аккаунт
apprentice rank iconlitwickclub995: работает для меня
apprentice rank iconlitwickclub995: купите учетную запись Windows Minecraft Java и Bedrock Edition
Войдите, чтобы начать общение в чате

30

0/160

Назад к форуму Next RP

все про Next RP

MrSodaRBLX avatar

MrSodaRBLX

December 28, 2020 at 01:09 AM

Всем привет! Когда-то давно были сервера по сампу и там творился лютый треш и безобразие. В наше время самопальные сервера стали уже почти независимыми и отдельными играми, не имеющими ничего общего с изначальной игрой. Так вот и у нас сегодня - Некст РП. Сразу говорю - сервер очень своеобразный и РП (role play) тут не очень много, скорее это просто мморпг где ты должен качать персонажа и становиться всё круче и круче дабы выживать в суровых реалиях сервера, который кстати, старается выглядеть как типичная Россия, только тут дороги ровнее, а так-то всё прям максимально реалистично - драки на улицах, тазики на колёсах и ровные пацанчики в падиках. Создание персонажа в Next RP Так, для начала нужно выбрать себе черта за которого мы и будем играть, сразу говорю - да, тут можно и за девушку играть, но если ты не педалька - то вряд ли будешь играть за тян, так что выбираем четкого поцика и главное выбрать авторитетный никнейм и год рождения… Итак, с чего всё начинается? Мы успешный и деловой бизнесмен приезжаем забрать свои бабки, но как в типичной Рашке 90х, нас прессуют бандиты и выкидывают охладиться с моста прям в шлюзы. Начало игры Next RP - вас только что выбросили бандиты в воду Начало игры Next RP - вас только что выбросили бандиты в воду Ну, уже согласитесь, неплохая завязка сюжета для сериала, да? Ну, а дальше мы начинаем всё с нуля! Так сказать, пробиваемся через терни к звездам, но терни эти кудрявые, а светят не звезды, а жопа. Создание авторитета персонажа Потеряв весь свой авторитет нас начинают гонять по самым разным заданиям, подстриги загон, поработай в Яндекс еде и так далее, попутно будут обучать всем основным механикам игры, ненавязчиво и интересно на самом деле. Да, тут есть сюжет, разрабы сервера молодцы, очень неплохо поработали над своим проектом, не тупо набросали модов и прикрутили лаунчер, а наняли актеров озвучания, если их можно так назвать, не именитых, но явно лучше, чем я. Миссии в игре Next RP Миссии в игре Next RP Связали это всё в одну целую историю и открыли бесплатный доступ всем желающим. Это прям прикольно. Романтические отношения в Next RP Вообще в игре очень много своих классных моментов, вот к примеру тут есть квест, в котором нужно сходить с тянкой на свидание, но каждый раз она тебя будет динамить, и вот это прям школа жизни для мелких звиздюков. Проходишь все стадии отношений - от романтического ожидания чуда, до "пошло оно всё нафиг, жеванный крот этого казино, тупые дефки я пошел смотреть аниме и тусить с братишками". Напишите в комментах плиз, хоть кто-то дождался этой тупой пломбы или нет!? Тупая пломба, которая мне так и не дала в игре Next RP Тупая пломба, которая мне так и не дала в игре Next RP Кстати о тусне. Я катался по городу и наблюдал разные события, хоть это и было утро, все должны были быть на работе, уроках и вообще по идее не дома, но народа было прям много. Живой мир игроков в игре Next RP Все заняты своими делами, какие-то денежные движухи происходят, стрелки-разборки и каждый тут друг другу брат, братан братишка. Кароче! У- уважение! Как говориться - не тот тебе брат, кто из мамки вылез, а брат тот, кто на мамку не вылез. Ауф! И играют не только школьники, но и судя по голосу уже взрослые мужики. Хотя школоты всё же тут хватает, причем оч забавной, ранимой и даже истеричной, если подойти творчески и с ноткой садизма, то можно делать очень качественный и орный контент на этих розовых поросятках. Двух таких кадров я даже умудрился довести до слез, эээх это было прекрасно, прям вот аж рейд собрали на старика. Живой открытый мир в игре Next RP Живой открытый мир в игре Next RP Но это всё лирика, Некст РП - это не только игра про треш, который в основном я устраивал, но всё же тут хоть немного, но РП-механика присутствует. Вы можете быть мэром города, военным, ментом или мафиозником, всё это работает в одной связке и создает свою уникальную атмосферу на каждом из серверов, которых кстати много… Покупай и улучшайте свою машину, участвуй в гонках, только не забывайте её чинить и заправлять бензиком, да тут это всё учтено - реализм всё же, отыгрывай свою роль так, как хочешь. Чем ярче у тебя работает фантазия, тем интереснее играть! Ссылку на игру я оставлю ниже, а более подробный и тематические обзоры, если хотите, то пишите в комментариях - что и о чем вам рассказать! А на этом у меня пока что всё!
0000OO avatar

0000OO

December 28, 2020 at 01:26 AM

вау очень круто
MrSodaRBLX avatar

MrSodaRBLX

March 12, 2022 at 11:54 PM

)


_367101 avatar

_367101

January 18, 2023 at 09:46 PM

вся понятно игруха класная я иду

staftu66 avatar

staftu66

January 24, 2023 at 10:36 AM

но это можно было написать как статью
Semenkaz7 avatar

Semenkaz7

February 27, 2023 at 02:13 PM

Имбейшая игра
19988890 avatar

19988890

April 9, 2024 at 02:15 AM

тут есть одминистрация нескст рп?
Enzo29 avatar

Enzo29

June 15, 2024 at 05:44 PM

Когда в Министерстве экономического развития нет новых идей, то они проводят опрос среди таксистов.https://clck.ru/iWFN9

Join the conversion by creating an account on Gamehag

ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играхПомощьО нас

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности