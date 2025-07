MrSodaRBLX

Всем привет! Когда-то давно были сервера по сампу и там творился лютый треш и безобразие. В наше время самопальные сервера стали уже почти независимыми и отдельными играми, не имеющими ничего общего с изначальной игрой. Так вот и у нас сегодня - Некст РП. Сразу говорю - сервер очень своеобразный и РП (role play) тут не очень много, скорее это просто мморпг где ты должен качать персонажа и становиться всё круче и круче дабы выживать в суровых реалиях сервера, который кстати, старается выглядеть как типичная Россия, только тут дороги ровнее, а так-то всё прям максимально реалистично - драки на улицах, тазики на колёсах и ровные пацанчики в падиках. Создание персонажа в Next RP Так, для начала нужно выбрать себе черта за которого мы и будем играть, сразу говорю - да, тут можно и за девушку играть, но если ты не педалька - то вряд ли будешь играть за тян, так что выбираем четкого поцика и главное выбрать авторитетный никнейм и год рождения… Итак, с чего всё начинается? Мы успешный и деловой бизнесмен приезжаем забрать свои бабки, но как в типичной Рашке 90х, нас прессуют бандиты и выкидывают охладиться с моста прям в шлюзы. Начало игры Next RP - вас только что выбросили бандиты в воду Начало игры Next RP - вас только что выбросили бандиты в воду Ну, уже согласитесь, неплохая завязка сюжета для сериала, да? Ну, а дальше мы начинаем всё с нуля! Так сказать, пробиваемся через терни к звездам, но терни эти кудрявые, а светят не звезды, а жопа. Создание авторитета персонажа Потеряв весь свой авторитет нас начинают гонять по самым разным заданиям, подстриги загон, поработай в Яндекс еде и так далее, попутно будут обучать всем основным механикам игры, ненавязчиво и интересно на самом деле. Да, тут есть сюжет, разрабы сервера молодцы, очень неплохо поработали над своим проектом, не тупо набросали модов и прикрутили лаунчер, а наняли актеров озвучания, если их можно так назвать, не именитых, но явно лучше, чем я. Миссии в игре Next RP Миссии в игре Next RP Связали это всё в одну целую историю и открыли бесплатный доступ всем желающим. Это прям прикольно. Романтические отношения в Next RP Вообще в игре очень много своих классных моментов, вот к примеру тут есть квест, в котором нужно сходить с тянкой на свидание, но каждый раз она тебя будет динамить, и вот это прям школа жизни для мелких звиздюков. Проходишь все стадии отношений - от романтического ожидания чуда, до "пошло оно всё нафиг, жеванный крот этого казино, тупые дефки я пошел смотреть аниме и тусить с братишками". Напишите в комментах плиз, хоть кто-то дождался этой тупой пломбы или нет!? Тупая пломба, которая мне так и не дала в игре Next RP Тупая пломба, которая мне так и не дала в игре Next RP Кстати о тусне. Я катался по городу и наблюдал разные события, хоть это и было утро, все должны были быть на работе, уроках и вообще по идее не дома, но народа было прям много. Живой мир игроков в игре Next RP Все заняты своими делами, какие-то денежные движухи происходят, стрелки-разборки и каждый тут друг другу брат, братан братишка. Кароче! У- уважение! Как говориться - не тот тебе брат, кто из мамки вылез, а брат тот, кто на мамку не вылез. Ауф! И играют не только школьники, но и судя по голосу уже взрослые мужики. Хотя школоты всё же тут хватает, причем оч забавной, ранимой и даже истеричной, если подойти творчески и с ноткой садизма, то можно делать очень качественный и орный контент на этих розовых поросятках. Двух таких кадров я даже умудрился довести до слез, эээх это было прекрасно, прям вот аж рейд собрали на старика. Живой открытый мир в игре Next RP Живой открытый мир в игре Next RP Но это всё лирика, Некст РП - это не только игра про треш, который в основном я устраивал, но всё же тут хоть немного, но РП-механика присутствует. Вы можете быть мэром города, военным, ментом или мафиозником, всё это работает в одной связке и создает свою уникальную атмосферу на каждом из серверов, которых кстати много… Покупай и улучшайте свою машину, участвуй в гонках, только не забывайте её чинить и заправлять бензиком, да тут это всё учтено - реализм всё же, отыгрывай свою роль так, как хочешь. Чем ярче у тебя работает фантазия, тем интереснее играть! Ссылку на игру я оставлю ниже, а более подробный и тематические обзоры, если хотите, то пишите в комментариях - что и о чем вам рассказать! А на этом у меня пока что всё!