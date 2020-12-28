Всем привет!
Когда-то давно были сервера по сампу и там творился лютый треш и безобразие.
В наше время самопальные сервера стали уже почти независимыми и отдельными играми, не имеющими ничего общего с изначальной игрой.
Так вот и у нас сегодня - Некст РП.
Сразу говорю - сервер очень своеобразный и РП (role play) тут не очень много, скорее это просто мморпг где ты должен качать персонажа и становиться всё круче и круче дабы выживать в суровых реалиях сервера, который кстати, старается выглядеть как типичная Россия, только тут дороги ровнее, а так-то всё прям максимально реалистично - драки на улицах, тазики на колёсах и ровные пацанчики в падиках.
Создание персонажа в Next RP
Так, для начала нужно выбрать себе черта за которого мы и будем играть, сразу говорю - да, тут можно и за девушку играть, но если ты не педалька - то вряд ли будешь играть за тян, так что выбираем четкого поцика и главное выбрать авторитетный никнейм и год рождения…
Итак, с чего всё начинается?
Мы успешный и деловой бизнесмен приезжаем забрать свои бабки, но как в типичной Рашке 90х, нас прессуют бандиты и выкидывают охладиться с моста прям в шлюзы.
Начало игры Next RP - вас только что выбросили бандиты в воду
Начало игры Next RP - вас только что выбросили бандиты в воду
Ну, уже согласитесь, неплохая завязка сюжета для сериала, да?
Ну, а дальше мы начинаем всё с нуля! Так сказать, пробиваемся через терни к звездам, но терни эти кудрявые, а светят не звезды, а жопа.
Создание авторитета персонажа
Потеряв весь свой авторитет нас начинают гонять по самым разным заданиям, подстриги загон, поработай в Яндекс еде и так далее, попутно будут обучать всем основным механикам игры, ненавязчиво и интересно на самом деле.
Да, тут есть сюжет, разрабы сервера молодцы, очень неплохо поработали над своим проектом, не тупо набросали модов и прикрутили лаунчер, а наняли актеров озвучания, если их можно так назвать, не именитых, но явно лучше, чем я.
Миссии в игре Next RP
Миссии в игре Next RP
Связали это всё в одну целую историю и открыли бесплатный доступ всем желающим. Это прям прикольно.
Романтические отношения в Next RP
Вообще в игре очень много своих классных моментов, вот к примеру тут есть квест, в котором нужно сходить с тянкой на свидание, но каждый раз она тебя будет динамить, и вот это прям школа жизни для мелких звиздюков.
Проходишь все стадии отношений - от романтического ожидания чуда, до "пошло оно всё нафиг, жеванный крот этого казино, тупые дефки я пошел смотреть аниме и тусить с братишками".
Напишите в комментах плиз, хоть кто-то дождался этой тупой пломбы или нет!?
Тупая пломба, которая мне так и не дала в игре Next RP
Тупая пломба, которая мне так и не дала в игре Next RP
Кстати о тусне. Я катался по городу и наблюдал разные события, хоть это и было утро, все должны были быть на работе, уроках и вообще по идее не дома, но народа было прям много.
Живой мир игроков в игре Next RP
Все заняты своими делами, какие-то денежные движухи происходят, стрелки-разборки и каждый тут друг другу брат, братан братишка.
Кароче! У- уважение!
Как говориться - не тот тебе брат, кто из мамки вылез, а брат тот, кто на мамку не вылез. Ауф!
И играют не только школьники, но и судя по голосу уже взрослые мужики. Хотя школоты всё же тут хватает, причем оч забавной, ранимой и даже истеричной, если подойти творчески и с ноткой садизма, то можно делать очень качественный и орный контент на этих розовых поросятках.
Двух таких кадров я даже умудрился довести до слез, эээх это было прекрасно, прям вот аж рейд собрали на старика.
Живой открытый мир в игре Next RP
Живой открытый мир в игре Next RP
Но это всё лирика, Некст РП - это не только игра про треш, который в основном я устраивал, но всё же тут хоть немного, но РП-механика присутствует.
Вы можете быть мэром города, военным, ментом или мафиозником, всё это работает в одной связке и создает свою уникальную атмосферу на каждом из серверов, которых кстати много…
Покупай и улучшайте свою машину, участвуй в гонках, только не забывайте её чинить и заправлять бензиком, да тут это всё учтено - реализм всё же, отыгрывай свою роль так, как хочешь.
Чем ярче у тебя работает фантазия, тем интереснее играть!
Ссылку на игру я оставлю ниже, а более подробный и тематические обзоры, если хотите, то пишите в комментариях - что и о чем вам рассказать!
А на этом у меня пока что всё!
вся понятно игруха класная я иду
но это можно было написать как статью
тут есть одминистрация нескст рп?
Когда в Министерстве экономического развития нет новых идей, то они проводят опрос среди таксистов.https://clck.ru/iWFN9