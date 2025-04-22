My Little Farmies - это средневековая бразуерная стратегия.
Развитие Твоей деревни разблокирует новые варианты развития. Прежде всего, Тебе нужно позаботиться о развитии фермы. Твоё поле должно быть не только визуально красивым, но и практичным!
Важная часть игры - торговля. Тут есть возможность продавать свои товары клиентам напрямую или размещать их в киосках, которые со временем приносят всё больше прибыли.
Засей поле, сделай фермы для животных, создай заводы и ремесленные лавки, контролируй всё!
Очень важно помнить о своих жителях! Они должны хорошо себя чувствовать в Твоём поселении. Если Тебе нравится такой тип фермерской игры, то My Little Farmies точно для Тебя!
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