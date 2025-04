My Little Farmies é um jogo de estratégia de navegador, ambientado no medieval. Com o desenvolvimento da tua aldeia, ganhas a possibilidade de desbloquear as novas opções do jogo. Além de tudo tens que tomar conta do desenvolvimento da tua fazenda. O teu campo não só deve ser visualmente atrativo, mas também prático!

O elemento muito importante do jogo é o comércio. Podes vender os seus produtos diretamente aos clientes e construir as barracas de mercado, que vão produzir mais e mais rendimento. Planta os teus campos, coloca aldeias cercadas para os animais e construi as fábricas de produção e de artesanal e toma controle de tudo!

É importante também pensar sobre os teus habitantes! Eles devem se senitir bem na tua aldeia.

Se gostes os jogos deste tipo, esta posição é certamente para ti!