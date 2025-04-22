Lost Ark — бесплатная MMORPG, созданная Tripod Studio и Smilegate RPG.





Исследуй новый, огромный мир Lost Ark, путешествуй по миру и проверяй, какие приключения ждут тебя в пути. Выбери один из 14 доступных классов и проверь, какой стиль ведения боя тебе подходит больше всего. Помимо сражений тебя ждет множество других занятий, таких как рыбалка или сбор ископаемых, которые позволят заработать больше виртуальной валюты. Открывай огромные подземелья, исследуй новые земли и смотри, какие существа ждут тебя в самых дальних уголках мира. Собирай снаряжение и развивай свои навыки, чтобы иметь возможность соревноваться в боях PvP и показывать свою силу другим!





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