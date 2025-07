Не работает ссылка, поддержка не помогает, помогите вы

Хочу выполнить задание, нажимаю "Играть бесплатно", "Go to game", идет перенаправление. Дальше просто пишет "Не удается получить доступ к сайту". Пишу в поддержку, через секунду уже пишет "Проблема решена". Проблема не решена и по-моему они даже не читали. Что делать? (Если что я из Украины и возможно в этом проблема, так как сайт ".ru", но вот ВПН использовать у тут нельзя...)

Join the conversion by creating an account on Gamehag