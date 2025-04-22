Islandoom это многопользовательская стратегическая игра в футуристическом стиле. Изучай, заселенные пиратами острова, отправляйся со своим экипажем на полные эмоций миссии, чтобы раздобыть ценные предметы или ресурсы и заключай союзы, которые будут усиливать твою империю. Развивай своего героя одновременно, открывая доступ к новым функциям игры.





Добывай и строй — собирай и мудро распределяй свои запасы. Они помогут тебе улучшить свою армию и усилить оборону. Сбалансируй свою экономику, чтобы обрести успех.





Открывай и добывай — бороздя океаны и принимая участие в битвах, твой герой получает опыт, а вместе с увеличением опыта также растут навыки, которыми мы обладаем.





Враги и союзники — враги только и ждут, чтобы воспользоваться твоими слабостями, поэтому заключай всевозможные союзы. Союзники помогут тебе в битвах и выменяют товары на те, которые тебе необходимы.





Прямо сейчас стань предводителем одной их четырёх, сражающихся за власть фракций в морском мири Islandoom. Заселяй новые, неизведанные территории и развивай торговлю, создавая сильную экономику своей страны.