Islandoom è un gioco strategico MMO con una atmosfera futuristica. Esplori le isole abitate dalle pirate, metterti in viaggio con la tua nave per avere una occasione di sentire i missioni emozionanti, ma anche per raggiungere le risorse preziose e per creare alleanze dominanti. Sviluppa il tuo personaggio grazie a cui ricevi l'accesso per altri funzioni del gioco.





Raccogli e costruisci - ricevi e immagazzina le risorse con saggezza. Tutto questo ti aiuterà migliorare l'esercito e rafforzare la sua difesa. Fai attenzione all'equilibrio della tua economia per succedere.





Esplora e passa al livello successivo grazie al traversare gli oceani e far parte nelle battaglie, il tuo personaggio ottiene l'esperienza con la quale le sue abilità anche cresceranno.





Nemici e amici - i nemici aspettano di poter approfittare della tua debolezza, a causa di ciò devi creare le alleanze con i tuoi amici che saranno pronti di sostenerti nelle tue battaglie e di aiutarti con gli scambi dei beni che hai bisogno.





Non esitare e diventa un leader di una delle quattro fazioni che combattono per dominare il mondo nautico di Islandoom. Padroneggia i territori nuovi e sviluppa il commercio e gli aspetti economici creando una economia forte del tuo paese.