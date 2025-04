Islandoom est un jeu MMO stratégique dans une atmosphère futuriste. Explorez les îles habitées par des pirates, partez de votre vaisseau pour des missions passionnantes afin de gagner des objets et des ressources précieuses et créez des alliances valorisantes.

Développez votre personnage pour recevoir l'accès ouvrant à d'autres fonctions du jeu.





Rassemblez et construisez - obtenez, stockez et dépensez les ressources avec sagesse. Ils vous aideront à améliorer l'armée et à renforcer la défense. Prenez soin de l'équilibre de votre économie pour réussir.





Explorez et augmentez le niveau en traversant les océans et en participant à des batailles, votre héros acquiert de l'expérience et, avec l'augmentation de l'expérience, les compétences à sa disposition augmentent également.





Des ennemis et des alliés - les ennemis n'attendent que vos faiblesses, alors créez des alliances avec des alliés qui vous soutiendront dans les batailles et vous aider à échanger des biens pour ceux dont vous avez le plus besoin.





N'hésitez pas et devenez le leader d'une des quatre factions que combattent pour la domination dans le monde maritime de Islandoom.

Conquérez de nouveaux territoires inconnu et développez le commerce et l'économie en créant une économie forte dans votre pays.