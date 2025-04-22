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Hero Zero

Hero Zero

Hero Zero

Information

Бэтмен, Железный человек, Человек-паук. Хочешь стать такими же, как они? Ну, теперь это возможно! Сделай свой персонаж и медленно иди к победе! Начнешь с выполнения миссий в своём районе, просто некоторые простые задания, такие как успокаивание плачущих детей или поиск валерьянки для котёнка Твоего соседа. Игра даёт нам массу интересных возможностей, таких как PvP, развитие персонажа, а затем, подготовка битв, посещение магазина подержанных товаров, поиск костюма или оружия супергероя. Если есть потребность в деньгах, мы всегда можем пойти на работу. В гараже сможешь тренировать героя, чтобы повысить его навыки. Но помни, что одному не под силу спасти весь мир - создай свою команду супергероев и вместе спасите вашу планету! Все в игре требует времени - начиная с миссий и заканчивая обучением и работой. Некоторые миссии продолжаются 3 минуты, другие 30, поэтому будь терпеливым, так как для того, чтобы стать лучшим, понадобится время и правильная тренировка. Стань супергероем, присоединяйся к Hero Zero!

Recent Forum Posts

Zero Herooooo

27 replies

Last reply: Apr 8, 2023

Why u like this game

19 replies

Last reply: Oct 25, 2021

how interesting is this game?

13 replies

Last reply: May 7, 2021

I like HERO ZERO so much

3 replies

Last reply: Apr 9, 2021

Great game... I know something that looks like it.

1 replies

Last reply: Nov 23, 2020

***...i forgot about this.

1 replies

Last reply: Jan 14, 2020

My best game is hero zero

7 replies

Last reply: Sep 21, 2019

hero zero

2 replies

Last reply: Aug 26, 2019

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