Batman, Ironman, Spiderman... Gostarias de ser como eles? Bem, agora é possível! Cria a tua própria personagem e pouco a pouco avança até atingir o teu objetivo. No princípio, vais fazer as missões no teu bairro – algumas simple trivialidades, como perseguir alugumas crianças ou procurar erva-dos-gatos para o gato do teu vizinho. Mas lembra-te, de zé-ninguém a herói!



O jogo proporciona-nos um monte das interessantes caraterísticas como combater com os outros jogadores, ganhando honra para depois entrar no ranking de batalhas do jogo ou ir à loja de segunda mão para procurar um traje de super-herói ou armas. Quando precisa-se do dinheiro, sempre pode-se ir trabalhar. Mas lembra-te sempre, que não todos os heróis podem salvar o mundo sozinhos! Cria a tua equipa de super-heróis e salvem juntos o planeta! Todo o que fazes no jogo precisa de um tempo – começando pelas missões e acabando pelo entretenimento e o teu trabalho. Certas missões duram 3 minutos e outras 30, por isso tem paciencia, já que para ser o melhor, precisas do tempo e um bom entretenimento. Converte-te num super-herói e junta-te a Hero Zero!