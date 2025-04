Batman, Ironman, Spiderman... Vorresti essere come loro? Ora è possibile! Crea il tuo persionaggio e man mano raggiungi il tuo obiettivo. All'inizio sarei incaricato delle missioni piuttosto piccoli che avranno luogo nel tuo quartiere, per esempio sarai richiesto di cacciare via qualche malandrino oppure trovare dell'erba gatta per una gatta del vicinato. Ma richordati - da zero a eroe! Il gioco offre tantissime possibilità interessanti quali combattere con gli altri giocatori e guadagnarsi onore e poi entrare nel ranking del gioco, andare nei negozio dell'usato per comprare costumi da supereroi e arma. Per guadagnare denaro puoi cominciare a lavorare. Nel tuo garage puoi allenare il tuo personaggio per aumentare le sue capacità. Ricordati che non ogni supereroe salva il mondo da solo - crea un team degli eroi e insieme salvate il pianeta! Tutto questo richiede il tempo -sia l'allenamento e lavoro che le missioni. Alcune missioni non durano più di 3 minuti, invece altri ne richiedono 30 allora sii paziente perché il diventare un supereroe richiede tanto tempo! Diventi un supereroe, aggiungiti a Hero Zero!