Испытай совершенно новое приключение с Final Fantasy XIV, очередной части эпической серии, созданной Square Enix, которая по-прежнему очень популярна среди игроков. В отличие от других игр серии Final Fantasy, это MMORPG, поэтому в ней реализован совершенно иной подход.



Играй как герой одной из шести доступных рас: Elezen, Hyur, Lalafell, Miqo'te, Roegadyn, Au Ra; каждая отличается от другой, имеет свои уникальные характеристики, способности и внешний вид! Узнай совершенно новую историю о Гидалене и сохрани континент Эоарзея после того, как он перенёс ужасную катастрофу, вызванную древним злым существом, известным как Бахамут. Как благословенный источник всей жизни - Материкристал, Ты должен спасти этот мир от Тьмы. Довольно обычно, не так ли? Однако эта игра может предложить гораздо больше.



Исследуй различные подземелья, объекты. Выбери интересующее тебя умения, есть 9 классов: можешь стать учеником войны (Мародер, Гладиатор, Пугилист, Лансер, Архитер и Разбойник) или учеником магии (Conjurer, Thamaturge , Arcanist), так что есть возможност выбора того, который больше всего соответствует Твоему стилю игры. Также можешь воспользоваться расширенной системой крафтинга с 11 специальностями, такими как Кузнец, Армистр, Алхимик, Фишер или Шахтер.



Борись с друзьями против эпических первобытных существ и празднуй свою победу в близком кругу! Общайся и участвуй в сообществе с огромным количеством игроков, улучшайся, чтобы показать другим следует властвовать! Можешь показать им, что Ты являешся могущественным воином этого мира, побеждая в битвах один на один. Возможностей, чтобы интересно провести свое время, очень много и, если Ты настоящий поклонник серии Final Fantasy, Тебе обязателно надо сыграть!

Красивая графика и ностальгическая музыка принесут настоящее удовольствие. Ты, безусловно, будешь не раз приятно удивлен.



Погрузись в эпическую историю Final Fantasy XIV уже сейчас!