Vivez une nouvelle aventure dans Final Fantasy XIV, la suite de l’épopée épique créée par Square Enix et toujours très populaire parmi les joueurs. Contrairement aux parties précédentes, Final Fantasy XIV est un jeu de MMORPG qui permet de nouvelles expériences et une nouvelle perspective du jeu.





Lors de la création d'un personnage, nous avons le choix entre 6 races différentes: Elezen, Hyur, Lalafell, Miqo'te, Roegadyn, Au Ra, et chacune d'entre elles est spéciale ayant ses propres statistiques, compétences et apparence unique! Découvrez une nouvelle aventure dans le monde d’Hydaelyn et sauvez le continent d’Eoarzea après qu’il a subi d’énormes dégâts causés par la méchante bête mythique connue sous le nom de Bahamut. Cela vous semble peu original, non? Cependant, l'intrigue du jeu a beaucoup plus à offrir.





Découvrez et explorez de nombreux donjons, choisissez la classe la plus intéressante ou celle qui correspond le mieux au style du jeu. Vous avez le choix entre disciple de la guerre: Gladiateur, Pugiliste, Maraudeur, Maître d’hast, Archer et Surineur et 3 classes magiques: Élémentaliste, Occultiste, Arcaniste pour adapter votre personnage à votre manière de jouer préférée. En outre, vous pouvez choisir l'un des 11 métiers d'artisanat, tels que: Forgeron, Menuisier, Alchimiste, Pêcheur ou Mineur.





Combattez aux côtés de vos amis contre de nombreuses créatures pour profiter de la victoire ensemble. Faites-vous des amis avec un grand nombre de joueurs, créez votre propre style, montrez vos compétences en combat JcJ. Un nombre infini de possibilités vous permettra de passer de nombreuses heures de divertissement de qualité avec votre titre, surtout si vous êtes fan de la série!





Un superbe graphisme plein de détails vous introduira facilement à l’ambiance du jeu. La musique, bien que mélancolique et nostalgique, est très agréable à l'oreille. Les deux éléments couronnent le jeu comme une cerise sur le gâteau. Sans doutes, vous reviendrez souvent sur ce titre, ne serait-ce que pour admirer les merveilleux paysages.





N'hésitez pas et laissez-vous emporter par la nouvelle histoire épique de Final Fantasy XIV!