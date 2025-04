Experimente uma totalmente nova aventura em Final Fantasy XIV, outra parte duma épica série criada por Square Enix, que ainda é muito popular entre os jogadores. Diferentemente dos outros jogos da série de Final Fantasy, este jogo é um MMORPG, então é uma abordagem totalmente differenta para esse tema.



Joga como o herói duma das seis classes disponíveis: Elezen, Hyur, Lalafell, Miqo'te, Roegadyn, Au Ra; cada uma diferente do outra, com suas estatísticas, habilidades e aparências únicas! Vive uma completamente nova história de Hydaelyn e salva o continente de Eoarzea depois de um tremendo catástrofe causado pelo uma má e antiga criatura conhecida como Bahamut. Como abençoada fonte de toda a vida - the Mothercrystal (Mãe de Cristal), tens que salvar este mundo de Escuridão. Muito familiar, não é? No entanto, o jogo ainda pode te oferecer muito mais.



Participa nas várias masmorras, provas e escolhe a classe na qual estás interessado. Há 9 classes: podes tornar-te um discípulo de guerra (Saqueador, Gladiador, Pugilista, Lanceiro, Arqueiro e Malandro) our um discípulo de magia (Conjurador, Thamaturge, Arcanist), então podes escolher uma que corresponda o melhor à tua maneira de jogar. Podes também querer beneficiar dum expandido sistema de criação com 11 profissões como por ex. Ferreiro, Armeiro, Alquimista, Pescador ou Mineiro.



Combate com amigos contra as épicas e primitivas criaturas e celebra a tua vitória no teu domicílio! Comunica e socializa com enorme número de jogadores, veste-te como quiseres e mostra aos outros o teu verdadeiro estilo no reino! Podes também mostrar a todos que estás o mais poderoso neste mundo, derrotando-lhes nos combates PvP. As possibilidades de maneiras como passar o tempo são várias e se sejas um verdadeiro fã das séries de Final Fantasy, podes querer experimentar este jogo!

Os gráficos bonitos e a música nostálica representam uma cereja no topo do bolo. Com certeza vais frequentamente admirar essas paisagens maravilhosas.



Não esperes mais, mergulha numa épica história de Final Fantasy XIV agora!