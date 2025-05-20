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Counter-Strike 2 — это бесплатное обновление для CS:GO, представляющее собой крупнейший технический скачок в истории Counter-Strike. Построенный на движке Source 2, Counter-Strike 2 модернизирован с реалистичным физическим рендерингом, передовыми сетевыми технологиями и улучшенными инструментами мастерской сообщества. В дополнение к классическому геймплею, ориентированному на выполнение задач, который Counter-Strike представил в 1999 году, Counter-Strike 2 предлагает: совершенно новую систему рейтингов CS с обновленным режимом Premier, глобальные и региональные таблицы лидеров и многое другое.