Counter-Strike 2

Justin Böning
Justin Böning
Gem42
Kilos De hermosura
Kilos De hermosura
Gem3,080
kheldar.pk
kheldar.pk
Gem101
Marc Gordon
Marc Gordon
Gem35
Kilos De hermosura
Kilos De hermosura
Gem655
PayPal
PayPal
Gem18,120
PayPal
PayPal
Gem5,580
dinahagen75
dinahagen75
Gem91
merilnabasters
merilnabasters
Gem1,247
LoneWolf069
LoneWolf069
Gem40
nada nasser
nada nasser
Gem8
Rafael Gorban R
Rafael Gorban R
Gem13
Kilos De hermosura
Kilos De hermosura
Gem986
Atia
Atia
Gem7
Berenice Luna Salazar
Berenice Luna Salazar
Gem13
Kilos De hermosura
Kilos De hermosura
Gem708
dinahagen75
dinahagen75
Gem7
Kilos De hermosura
Kilos De hermosura
Gem1,047
jsross91yep
jsross91yep
Gem10,500
dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
Gem10
Дождь

Gem684

novice rank iconZera: Пока это простенькие и игры,что не просит ничего, главное безопасность
novice rank iconJustin Böning: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconZera: Это база и не советую использовать предложение котором надо ввести деньги и подобное,номера или лицо показывать
AdminSwirfty: Свяжитесь с поддержкой offerwall для получения дополнительной информации
novice rank iconmetinoktaysener: Я скачал игру и выполнил задание, но оно не отображается как ожидающее, и награда не была начислена, при этом я даже сделал покупку
novice rank iconDianauwu123: Хорошо, спасибо
AdminSwirfty: Введите свой возраст. Не спрашивайте других, что указывать в опросах
novice rank iconDianauwu123: Мне нужно быть не моложе 18 лет, чтобы заполнить опросы?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconDayana Díaz: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconnada nasser: catJAM emote (inline chat version)
novice rank iconKaVRaZz: 11
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Mhm emote (inline chat version)
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem192 от Дождя.
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
AdminJoshverd: monkeyspin emote (inline chat version)
novice rank iconrot now: peepogoose emote (inline chat version)
AdminJoshverd: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconLicantropo Lobo: ок, я проверю, спасибо
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Отображает минимальную сумму при нажатии на логотип, например, PayPal требует 5000 драгоценных камней
AdminJoshverd: Тогда вы можете видеть свой баланс в $$$ вместо самоцветов
AdminJoshverd: Нажмите на иконку своего профиля в правом верхнем углу страницы, затем нажмите на "Профиль", прокрутите вниз до строки "Показать в USD" и включите эту опцию
novice rank iconLicantropo Lobo: да, но я не знаю, сколько денег мне дают, например, за минимальное количество драгоценных камней для обмена
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: чем больше предложений вы выполняете, тем больше камней получаете, это просто
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Я только что прошёл опрос за 1432 драгоценных камня, я мог бы обналичить их через PayPal
AdminJoshverd: Вам нужно заработать Камни, затем зайти в магазин и обменять свои Камни на деньги PayPal или что-то еще в магазине
novice rank iconLicantropo Lobo: Но я не понимаю, когда даются деньги? Потому что это не объясняют в системе.
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: catJAM emote (inline chat version)
AdminJoshverd: Но некоторые страны не поддерживают PayPal
AdminJoshverd: Мы поддерживаем PayPal в большинстве стран
novice rank iconLicantropo Lobo: Извини, Джош, они больше не отправляют деньги с помощью карт PayPal и т.д.?
AdminJoshverd: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconLicantropo Lobo: Я хочу сказать спасибо
novice rank iconLicantropo Lobo: Ах, магазин, хорошо, спасибо
AdminJoshverd: нажмите на страницы «Магазин» или «Вывод», чтобы увидеть, что вы можете получить
novice rank iconLicantropo Lobo: но я не понимаю
novice rank iconLicantropo Lobo: Извините, я сейчас спрашиваю, какие призы, я их не вижу, там только говорится, что мы можем вывести любую сумму, какую захотим
AdminJoshverd: Веб-сайт Gamehag также работает на мобильных устройствах
SystemGamehag: @Lia дала чаевые в размере Gem100 Дождю
SystemGamehag: @Lia дал чаевые в размере Gem100 Дождю
novice rank iconLicantropo Lobo: Итак, эта новая страница Gamehag будет основана почти на 100% на мобильных устройствах, верно?
novice rank iconLia: привет
novice rank iconBober40: привет
novice rank iconLia: Vibin emote (inline chat version)
novice rank iconLoneWolf069: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconLia: blobDance emote (inline chat version)
AdminJoshverd: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconLia: catJAM emote (inline chat version)
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Counter-Strike 2

Counter-Strike 2

Counter-Strike 2

Информация

Counter-Strike 2 — это бесплатное обновление для CS:GO, представляющее собой крупнейший технический скачок в истории Counter-Strike. Построенный на движке Source 2, Counter-Strike 2 модернизирован с реалистичным физическим рендерингом, передовыми сетевыми технологиями и улучшенными инструментами мастерской сообщества. В дополнение к классическому геймплею, ориентированному на выполнение задач, который Counter-Strike представил в 1999 году, Counter-Strike 2 предлагает: совершенно новую систему рейтингов CS с обновленным режимом Premier, глобальные и региональные таблицы лидеров и многое другое.

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Counter-Strike 2 | Gamehag