Avec Counter-Strike 2, l'amélioration gratuite de CS:GO, Counter-Strike effectue le plus grand bond technique de toute son histoire. Grâce au moteur Source 2, Counter-Strike 2 bénéficie d'un rendu physique réaliste, d'une architecture de réseau à la pointe et de nouveaux outils du Workshop pour la communauté. Dans Counter-Strike 2, retrouvez l'expérience de jeu à base d'objectifs que vous connaissez depuis Counter-Strike en 1999, ainsi que les nouveautés suivantes : un tout nouveau système de classement CS avec le mode Premier mis à jour, des classements mondiaux et régionaux, et plus encore.