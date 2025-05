Informação

Uma atualização gratuita para o CS:GO, o Counter-Strike 2 representa o maior avanço técnico na história do Counter-Strike. Construído com o motor Source 2, o Counter-Strike 2 é modernizado com renderização física realista, rede de última geração e ferramentas aprimoradas do Workshop da Comunidade. Além da jogabilidade clássica focada em objetivos que o Counter-Strike introduziu em 1999, o Counter-Strike 2 apresenta: novas classificações CS com o modo Premier atualizado, classificações globais e regionais e muito mais.