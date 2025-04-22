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Cloud Pirates

Cloud Pirates

Cloud Pirates

Information

Если Тебя интересуют игры со стремительным и захватывающим сюжетом, сражениями в реальном времени и соблазном приключений, то Cloud Pirates - конечо же для Тебя.

Стань капитаном корабля, плывущего по небу в фантастическом мире Сарнаута, который был уничтожен тысячи лет назад таинственным катаклизмом. Тем, кому удалось выжить, должны строить корабли, чтобы двигаться между плавающими, разбитыми фрагментами мира. Со временем они стали известны как Облачные Пираты.

Игра основана на воздушных боях. В одиночку или в заранее созданных эскадрильях игроки могут уничтожить остатки некогда прекрасного мира.

Ключом к победе является не только выбор подходящего корабля, но и расширения его возможностей во время игры.

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Last reply: Apr 6, 2020

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