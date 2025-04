Cloud Pirates

Se te interessas por um jogo com rápida e espectacular ação, batalhas em tempo real e com pitada de aventura, então Clound Pirates é um jogo justamente para ti!



Torna-te uma capitão dos barcos navegados pelo céu no mundo

fantástico de Sarnaut, que foi destruido há mil anos atrás por um misterioso cataclismo. Essass pessoas que conseguiram se salvar, tiveram que construir os barcos se transportar entre os pedaços deste mundo, flutuantes no espaço. Com o tempo, eles foram conhecidos como os piratas voantes.



O jogo baseia-se em lutar nas batalhas aéreas. Podes lutar sozinho ou acompanhado pelos esquadrões previamente criados. Os jogadores podem saquear os remanescentes deste antigamente bonito mundo.



A chave para a vitória não é só escolher um apropriado navio, mas também sua extensão, que é possível através do progresso nas seguintes etapas do jogo.