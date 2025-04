Se sei interessato a un gioco pieno di azione veloce e spettacolare, battaglie in tempo reale e gameplay d'avventura, Cloud Pirates è il gioco perfetto per te!

Diventa un capitano delle navi che naviga in cielo nello straordinario mondo di Sarnaut, distrutto migliaia di anni fa da un misterioso cataclisma. Coloro che sopravvisse dové costruire navi che per poter navigare tra i frammenti del mondo che si muovono nel cielo. Dopo un po', sono diventati dei pirati del cielo.

Il gioco è basato su battaglie nel cielo. Da soli, o con una squadra, i giocatori possono saccheggiare i resti del mondo bellissimo.

La chiave per la vittoria non è solo la scelta di una nave adatta, ma anche la sua estensione, che può essere fatta con avanzamento nel gioco.