Мир игры Blood Rites включаeт в себя смешанную западную и китайскую мифологию. Все действия игры происходят в очень необычном мире, который в свою очередь поделен на 3 разные части: Asphodel, Elysia и Earth. Все эти миры были разделены между собой, но необъяснимая злобная сила открыла проход между ними. И после этого Elysia, Earth и Asphodel стали одним огромным миром. В игре Blood Rites вы сможете сделать выбор персонажа из четырех предложенных вариантов: Enchanter, Striker, Aethorer, Penetrator и 8 продвинутых классов. Интересной и оригинальной изюминкой игры является Elf система. Простыми словами каждый игрок сможет вырастить для себя собственного эльфа-помощника. Это создание будет следовать за вами и помогать вам в сражениях и битвах. За вашим эльфом придется ухаживать и своевременно кормить его.

Не жди и начни играть уже сегодня, так как Blood Rites точно Тебя затянет!