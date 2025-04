Blood Rites comprend la mythologie occidentale et chinoise mixte. Toutes les actions se déroulent dans l’univers étrange divisé en trois parties : Asphodel, Elysia et la Terre. Tous ces mondes étaient séparés les uns des autres mais la force inconnue a ouvert le portail entre eux. Après cela Asphodel, Elysia et la Terre sont devenus unis. Dans Blood Rites, vous pouvez choisir le personnage de l’une de quatre classes : Enchanter, Striker, Aethorer, Penetrator avec huit niveaux de chaque classe. Ce qui est Intéressant et original dans cette production, c’est le système des elfes. Autrement dit, chaque joueur peut élever pour lui-même elfe-aidant. Cette créature vous suivra et vous aidera dans les combats et tournois. Mais vous devrez prendre soin d’elle et de la nourrir à temps. N’attendez pas et commencez à jouer maintenant, parce que ce jeu va certainement vous enchanter!