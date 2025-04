World of Blood Rites beinhaltet gemischte westliche und chinesische Mythologie. Alle Handlungen geschehen in einer fremden Welt, die sich in drei Teile aufteilt: Asphodel, Elysia und Erde. Alle diese Welten waren voneinander getrennt, aber die unbekannte Kraft hat das Portal zwischen ihnen geöffnet. Nach diesem Asphodel wurden Elysia und Erde eins. In Blood Rites kannst du den Charakter aus vier Optionen auswählen: Enchanter, Striker, Aethorer, Penetrator mit acht Klassen-Upgrades. Interessant und originell ist das Elf-System. Mit anderen Worten, jeder Spieler kann sich für seinen eigenen Elfenhelfer erheben. Diese Kreatur wird dir folgen und in Kämpfen und Turnieren helfen. Aber du musst dich darum kümmern und es rechtzeitig füttern. Warte nicht und fange jetzt an zu spielen, denn dieses Spiel wird dich definitiv stundenlang in seine Welt ziehen!