У Blade & Soul не было лёгкого начала на Западе - выпущенная в 2016 году, она была сильно затенена другим корейским гигантом - Black Desert Online. Но теперь можно сказать, что эта игра постепенно превосходит последнюю по популярноти. Действительно, Blade & Soul - это MMO-игра, которая будет интересна даже самым требовательным игрокам!

В самом начале есть четыре разные расы, для которых доступны различные классы: Гоны, раса пораженная энергией Дракона, характеризующаяся невероятной физической силой; Цзинь, наследники Черной Черепахи и одарённые необычайной силой и упорством; Юнсы, состоящие исключительно из женщин, наделены красотой Феникса и, как и все женщины, гораздо более цивилизованные, нежели мужчины; и, наконец, Лины, чья физическая внешность не может обмануть авантюриста и которые на самом деле являются потомками легендарных животных и Килинов и были необходимы для развития этого мира. Некоторые классы доступны только для определенных рас, каждый из них, будь то Конюрер или Убийца, может оказаться для нас идеальным, а есть в чем выбирать, потому что доступно 9 разных классов! Это мир, полностью пропитанный боевыми искусствами, и на самом деле все эти классы можно рассматривать как отдельные философии. Во время игры нужно будет также выбрать между Орденами Церковным и Алого легиона, двумя конкурирующими фракциями, различными партиями, соперничающими друг с другом, чтобы править королевством по-своему.

В системе динамического боя очень важно следить за рефлексом, благодаря эму можно мгновенно погрузиться в этот мир, он тоже очень сильно отличается от статического боя, где наша единственная роль - нажимать клавиши 0-9 в разной очереди. Мы действительно чувствуем влияние наших выстрелов. Система 1 на 1 очень разнообразна и в сочетании с динамичным боем очень интересна! С другой стороны, графика обращается к азиатскому стилю подобных игр, с потрясающими пейзажами и симпатичными персонажами. Музыка тоже является огромным достоинством и может нагнать мурашек по коже! Присоединяйся к фантастическому миру боевых искусств, зарегистрируйся в Blade & Soul!