Blade & Soul non ha avuto un facile inzio in occidente - realizzato nel 2016 è stato messo in ombra da un altro gioco coreano - Black Desert Online. Ma adesso è abbastanza sicuro che il gioco sta andando ben oltre l'altro. Blade & Soul è un MMO d'azione, che può interessare anche i giocatori più esigenti! All'inizio dobbiamo scegliere tra quattro razze diverse, che hanno anhce accesso a classi differenti: i Gons, una razza ferita dall'energia del drago, caratterizzata da incredibile forza fisica; i Jins, eredi della tartaruga nera e caratterizzati da una straordinaria forza e tenacia; gli Yuns, composti da sole donne, dotate della bellezza della Fenice e come tutte le donne, sono molto più civilizzate degli uomini; infine, i Lyns, discendenti dei Qilins - animali leggendari. I Lyns sono conosciuti per la loro natura imprevedibile. Come detto prima, alcune classi sono disponibili solo per alcune razze.

E' un mondo interamente influenzato dalle arti materiali e dai fatti, tutte queste classi possono essere considerate dottrine. Durante il gioco, dobbiamo fare una scelta, tra l'ordine Cerulean e la legione Crimson, due fazioni in competizione tra loro con dottrine differenti, che competono con un altro per governare il regno a proprio piacimento. Un sistema di combattimento dinamico, dove i riflessi sono molto importanti, ci permette di immergerci immediatamente in questo mondo. Percepiamo verametne l'impatto degli spari. La grafica è simile allo stile delle produzioni asiatiche, con paesaggi mozzafiato e fantastici personaggi.

