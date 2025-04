Le début de Blade & Soul n’était pas facile à l’Ouest – étant publié en 2016, elle a été considérablement mise à l’ombre d’un autre géant Coréen – Black Desert Online. Mais c’est maintenant qu’on peut se rendre compte du fait que le jeu excelle progressivement ce dernier. En effet, Blade & Soul est un je MMO d’action qui peut intéresser même les joueurs les plus exigeants! Au début, on a le choix entre quatre races différentes qui ont accès aux classes différentes: les Gons, une race blessée par l’énergie du Dragon, caractérisés par une force physique incroyable; les Jins, héritiers de la Tortue noire et caractérisés par une force et ténacité extraordinaires; les Yuns, composées exclusivement des femmes, dotées de la beauté du Phénix et, comme toutes les femmes, beaucoup plus civilisées que les hommes; et enfin, les Lyns - les descendants des Qilins, les animaux légendaires. Certaines classes ne sont disponibles qu’aux races spécifiques. C’est un monde entièrement touché par les arts martiaux et en fait, toutes ces classes peuvent être considérés comme des doctrines. Pendant le jeu, on a le choix entre l’Ordre céruléen et la Légion écarlate, deux factions concurrentes et avec des doctrines différentes, qui rivalisent entre elles pour gouverner le royaume de leur propre façon. Un système du combat dynamique, où le réflexe est important permet de plonger dans ce monde immédiatement. On sent vraiment l’impact des nos coups. Le système PvP (JcJ) est très varié et en combinaison avec le combat dynamique, très excitant! Le graphisme fait appel au style asiatique des productions similaires, avec des paysages stupéfiants et des personnages jolis. La musique est, elle aussi, un immense atout et vous vous attraperez avec une chair de poule, tellement elle est magnifique! Rejoignez le monde fantastique des arts martiaux, enregistrez-vous à Blade & Soul!